» مستشارة بارزة لترامب تكشف تعرّضها لاعتداء جنسي

30 سبتمبر 2018 - 11:10 م

كشفت كيليان كونواي، المستشارة البارزة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأحدى أبرز وجوه إدارته، الأحد، عن أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي دون مزيد من التفاصيل عن مرتكبه أو متى حدث ذلك.



وكشفت كونواي عن الأمر في مقابلة مع المذيع جيك تابر في برنامج «ستيت أوف ذا يونيون» على شبكة «سي.إن.إن»، فيما كانت تدافع عن تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب القاضي بريت كافانو إلى المحكمة العليا.



وأضافت: «أشعر بتعاطف بالغ، بكل صراحة، تجاه ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والاغتصاب».



وتابعت بانفعال واضح: «أنا ضحية اعتداء جنسي. لا أتوقع أن يكون القاضي كافانو أو جيك تابر أو جيف فليك أو أي شخص مسؤولا عن ذلك. يجب أن تكون مسؤولا عن سلوكك الخاص»، دون مزيد من التفاصيل.



وأعرب المذيع تابر، الذي بدأ عليه الاندهاش جراء إعلان كونواي، عن تعاطفه مع المستشارة الرئاسية. وقال «إنها المرة الأول التي اسمعك تتحدثين فيها عن أمور شخصية كهذه. أنا آسف». وردت قائلة: «لقد حدث ذلك».



ولفت تابر إلى أن كونواي تواصل العمل مع الرئيس ترمب، رغم توجيه العديد من مزاعم سوء السلوك الجنسي بحقه.



لكن كونواي التي أعلنت في وقت سابق في المقابلة إن الاعتداءات الجنسية تستخدم بشكل مسّيس، دافعت عن موقفها.



وقالت: «لا تخلط بين الأمرين وبالتأكيد لا تخلط بين هذا وما حدث لي. لا تقحم ترمب بشكل دائم في كل ما يحدث في العالم».

أما ترمب فقد أمر، الجمعةـ مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بإجراء مزيد من التحقيقات حول القاضي كافانو المتّهم بارتكاب تجاوزات جنسيّة، ما سيؤدي إلى ارجاء تصويت منتظر في مجلس الشيوخ لتثبيته في المحكمة العليا.