» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور

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أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه لن يسكت أو يقف موقف المتفرج، إزاء ما حصل للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وقال آل الشيخ، في صحيفة «الرياضية السعودية»: «المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت على ما حصل له، أو نقف متفرجين».
وأوضح «آل الشيخ» أنه سيجري اتصالاً بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف»، مضيفًا أن الرد سيكون في مظاهر استقبال المستشار مرتضى في الرياض يوم السادس من أكتوبر المقبل، خلال إقامة السوبر السعودي المصري، والذي يجمع الهلال بالزمالك في العاصمة الرياض.

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