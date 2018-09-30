ولي العهد السعوي يسلم أمير الكويت برقية هامة

غادر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء يوم الأحد، الكويت بعد زيارة قصيرة، وسلم خلالها رسالة إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقال ولي العهد في رسالته إلى الأمير: «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أبعث لسموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال»، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال ولي العهد في رسالته إلى الأمير: «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أبعث لسموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال»، حسب وكالة الأنباء السعودية.