تفاصيل أكبر خطة تطوير السكة الحديد

30 سبتمبر 2018 - 11:40 م

قال عمرو شعث، نائب وزير النقل، إنه قد يظهر للبعض أن الإنفاق على قطاع خدمي مثل السكك الحديدية مبالغ فيه لكنه الطبيعي في دولة بحجم مصر.



وأوضح «شعث» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «CBC»، يوم الأحد، أن مصر بها 800 كيلومتر بحاجة إلى الصيانة وهذا مشروع يتم العمل عليه حاليًا من جانب النقل، بالإضافة إلى خطوط سكك حديدية جديدة يتم العمل عليها وتطوير عمل الإشارات.

