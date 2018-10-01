الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن فصل الخريف ينتابه بعض حالات عدم الاستقرار، والذي يتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة وتساقط الأمطار.
وقال "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إننا سنشهد انكسار في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد نحو 4 درجات، لتصل لنحو 32 درجة على القاهرة، و28 درجة على السواحل الشمالية.
وأضاف أن هناك استمرار لتساقط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في الجنوب، وقد تصل خفيفة للقاهرة غدًا، محذرًا من الشبورة المائية الكثيفة التى تصل لحد الضباب على بعض المناطق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مناشدًا المواطنين خاصة في الجنوب بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة.
وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات خاصة قائدى حافلات طلاب المدراس بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء السير في انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور بكل دقة.