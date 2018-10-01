الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن فصل الخريف ينتابه بعض حالات عدم الاستقرار، والذي يتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة وتساقط الأمطار.



وقال "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إننا سنشهد انكسار في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد نحو 4 درجات، لتصل لنحو 32 درجة على القاهرة، و28 درجة على السواحل الشمالية.

وقال "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إننا سنشهد انكسار في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد نحو 4 درجات، لتصل لنحو 32 درجة على القاهرة، و28 درجة على السواحل الشمالية.