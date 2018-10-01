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وفاة نجم النادي الأهلي السابق بعد صراع مع المرض

الرياضة

صفوت عبد الحليم
صفوت عبد الحليم

المصريون ـ متابعات

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توفي صفوت عبدالحليم، نجم الأهلي السابق، في السبعينيات، مساء الأحد، بشقته بمدينة نصر، بعد صراع طويل مع المرض.
ولد صفوت عبدالحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وانضم إلي ناشئي النادى الأهلى، وعمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره.
حقق 9 بطولات، منها 7 دورى و2 كأس، حصل المايسترو الصغير كما لقبته الجماهير على لقب أفضل لاعب فى مصر مرتين، الأولى 1972 والثانية 1978، طوال مسيرته فى الملاعب لم يحصل سوى على إنذار واحد أمام الاتحاد السكندرى.
واعتزل لاعب الأهلى قبل أن يكمل عامه الثلاثين بعد الإصابة التى لحقت به، وتمت إقامة مهرجان اعتزال بالأهلى تكريما له، اتجه بعدها إلى مجال التدريب.

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