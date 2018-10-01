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إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال
استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال

المصريون ووكالات

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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب 7 فلسطينيين بجروح، مساء الأحد، برصاص الجيش إسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية لمراسل الأناضول بأن 7 شبان فلسطينيين جراح اثنين منهم خطيرة، أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركتهم بمسيرات "العودة" في ثلاث نقاط على حدود القطاع.
وأوضحت المصادر أن 4 شبان أصيبوا شرق مخيم البريج، وسط القطاع، أحدهم جراحه خطيرة، فيما جرح فلسطيني شرق مخيم جباليا (شمال).
كما أصيب 2 في منطقة "خزاعة" الحدودية، شرق مدينة خانيونس (جنوب)، أحدهما جراحه حرجة، حسب المصادر الطبية.
وأوضحت المصادر أن جراح بقية المصابين وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة.
من جهته، أفاد مراسل الأناضول بأن المئات من الفلسطينيين توافدوا، الأحد، نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل وأشعلوا إطارات مركبات قرب الحدود وأطلقوا ألعابا نارية.
ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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