فيديو.."عبدالحفيظ" يفتح النار على مرتضى منصور

رد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب زعم الأخير بأن نجم الأهلى السابق «إخواني»، وبسبب ما أسماه «مطاردة شباب في عمر أبنائه بالقضايا وقطع الأرزاق والكلام عن الأم والأخت والزوجة». وهاجم «عبدالحفيظ»، خلال تقديمة برنامج «ملعب الأهلي» على قناة النادي الأهلي، رئيس نادي الزمالك، قائلا: «أنا تحديدا.. يا عم أنا مش في مقامك، أنت قلت مع الإعلامي وائل الإبراشي السنة الل فاتت إني مش في مقامك»، وساخرا منه بوصفه «ملك التسريبات، (....) الكرة العربية والأفريقية.. طلعلي سي دي ولا مؤتمر ولا كلمة.. موسوعة الأدب العربي والأفريقي وجيبوتي وبوركينا فاسو.. وبعدين لو جماهيرك شتمت أنت هتشتم مين.. ما هو الدور بتاعك وكل واحد بيلعب دوره».
واستكمل مدير الكرة السابق في النادي الأهلي: «وبعدين إيه علاقة الإنساب والشرف والأسرة والمكانة.. إيه علاقة ده بده.. يا أخى دا إنت لو ربنا رحمك يوم القيامة مفيش في مصر حد هيدخل النار.. إيه اللي ممكن حد يعمله أنت معملتوش.. خوض في الأعراض والشرف والذمم لأي حد في الدنيا».
واختتم «عبدالحفيظ»: «يا أخي أنا في عمر أولادك.. ومش عايز أدخل معاك.. إحنا قادرين نتكلم عن أي حاجة بس إحنا مؤدبيين».