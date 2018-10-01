زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

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قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال
قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

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زوجة علي غزال

ردت "بريت فان لانجيم - زوجة المدافع الدولي علي غزال - على بعض التساؤلات التي وردت عبر حسابها بـ"تويتر" حول علاقتها بزوجها في ظل اختلاف الثقافات والدين .

وقالت "بريت" خلال تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" إنها كتبت مقال مطول عبر مدونتها الشخصية لتجيب فيه عن بعض التساؤلات حول قصة حبها مع زوجها المصري .

وكشفت "بريت" خلال تدوينتها تفاصيل تعارفها بـ"علي غزال" ، مؤكدة أنها تعرفت عليه عبر الإنترنت وكانت مراهقة في عمر الخامسة عشر ، مؤكدة أن الخطبة لم تتم إلا حين أتمت 18 سنة وفق القوانين المعمول بها في بلدها بلجيكا .

وأكدت أنها تحترم ثقافة زوجها الذي ينحدر من عائلة مسلمة ، قائلة : "عائلته لم تعترض على ديانتي ولم تشترط أن أصبح مسلمة لكي يوافقوا على الزيجة .. بالطبع يحبون لو تحولت إلى الإسلام لكنهم أيضًا ليس لديهم مشكلة إذا بقيت كما أنا" .. مضيفة: "أنا أحترم ذلك كثيرًا .. في بلجيكا إذا أتى الصيف أرتدي ملابس صيفية عادية لكن إذا ذهبت للقاهرة أرتدي تنورة طويلة لأن الناس هناك مسلمون والملابس القصيرة تتعارض مع ثقافتهم وأنا أحترم ذلك كثيرًا".

وأضافت: "لم أكن فتاة نموذجية لكني على الأقل لم أشرب الكحول ومازلت لا أشربه ، وأردت أن أحافظ على حياتي الزوجية ، ولذلك لم أبحث عما يسمى صديق عزيز لأنه لا فائدة من تلك العلاقات ".

وحول ديانتها قالت : "أبي كان كاثوليكيا وتم تعميدنا في الكنيسة ، لكن أمي كانت ملحدة ولذلك نشأت أنا وأختي على الإلحاد .. أنا سعيدة بذلك .. لم أؤمن بالله في يوم من الأيام ، لكني أحترم كل الأديان .. أنا أتفهم أن الآخرين يؤمنون بالله لكني أرى أن الدين لا يجب أن يتحكم في حياتنا بهذا الشكل .. وهذا هو ما يحدث بشكل كبير في الحياة هذه الأيام .. لكن في المطلق لا يهمني ما هو دينك .. مادمت شخصًا جيدًا وتملك نفس عظيمة فيمكننا دومًا أن نكون أصدقاء" حسب رأيها.

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