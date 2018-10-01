القبض على المتهم بقتل "طفل الدقهلية" .. ومفاجأة حول القاتل

أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن بمركز شرطة الجمالية بالدقهلية ، القبض على المتهم بقتل الطفل يوسف حمادة - 12 سنة ، الذي عُرف إعلاميًا تحت اسم "طفل الدقهلية".
وكانت أسرة القتيل أبلغت بغيابه يوم السبت الماضي ، قبل أن يعثر الأهالي على جثته في مصرف زراعي بمدينة الجمالية .
وتبين أن القاتل هو طفل يبلغ من العمر 16 سنة ويدعى "عبدالله م" ، وكشف في التحقيقات الأولية أنه استغل صداقته بالمجني عليه واصطحبه إلى مكان قرب العثور على الجثة وسدد له طعنة بسبب وجود خلافات بينهما .
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