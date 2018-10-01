"مواصلات مصر": رفع التذكرة لـ15 جنيهًا

01 أكتوبر 2018 - 08:04 ص

أكد العميد عباس مراد - المتحدث باسم شركة مواصلات مصر - أنه سيتم تفعيل منظومة الكارت الذكي بدءًا من اليوم الاثنين على عدد من خطوط الشركة بالقاهرة .



وأضاف عباس في تصريحات صحفية، أن الشركة طوال الفترة الأخيرة لم ترفع أسعار التذاكر، رغم زيادة أسعار الوقود "حسب مصراوي".

وأكد أن سعر التذكرة داخل الكارت الذكي 12جنيها، مؤكدا أن القرار لم يتخذ عقب ارتفاع أسعار الوقود بقيمة 2 جنيه تجنبا لأزمة الفكة، لذا أبقت الشركة على السعر 10 جنيهات حتى اليوم.

وأوضح متحدث الشركة، أن سعر التذكرة خارج منظومة الكارت الذكي 15 جنيها، والهدف الرئيسي من رفعها هو تشجيع الركاب على استخدام الكارت الذكي، الذي يحتوي على تذاكر بأسعار 12جنيهًا.

وتابع: "في حالة ركوب المواطن دون كارت يتم إضافة 3 جنيهات مصروفات إدارية لقيمة التذكرة لتصل إلى 15 جنيها".

وأشار إلى أنهم اتفقوا مع شركة "فوري" لتوفير خدمة شحن الكروت الذكية للمواطنين، حتى يتمكن الركاب من دفع قيمة التذكرة بسهولة ويسر.

وقال مراد: "الشعب المصري محتاج تشجيع علشان كده عملنا التذكرة داخل الكارت 12 جنيهًا، وخارجه بـ15جنيهًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الكارت الذكي، بداية من الغد على خطوط الأتوبيس "m5 وm6".