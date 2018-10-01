» حساسين لـ"السيدات": "دى مسخرة وقلة أدب"

01 أكتوبر 2018 - 09:26 ص

هاجم الإعلامي سعيد حساسين، السيدات بسبب ما سماه محاكاة بعضهم مشاكلهم وحياتهم الشخصية علي "فيس بوك" قائلا: "الستات اللي اللاتي بتحكي مشاكلها على فيس بوك عيب".

وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس": "بنشوف على فيس بوك قصص ومسخرة، وشرح خصوصيات المنازل بسبب ما يسمى كبرياء المرأة".

وتابع: "أيه قلة الأدب والمسخرة اللي بيحصل على فيس بوك، حياتنا الشخصية يا أخي حافظوا عليها، الست المحترمة وقاعدة مع جوزها وبتلبس محترمة قدام جوزها إنما دلوقتي بيلبسوا كت وبيعملوا حركات"

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