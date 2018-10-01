الرئيس يفتتح الملتقى العربى الأول لمدارس الدمج

01 أكتوبر 2018 - 09:35 ص

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم ووزراء من مجموعة دول عربية المشاركة في الملتقى وشخصيات من قيادات الدولة.

ويقوم الملتقى على إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

ويقام الملتقى لأول مرة على أرض مصر كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، ويضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات «الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل، والأنشطة الرياضية، وكرة القدم»، وإبراز مواهبهم وقد تم الانتهاء من إعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى.

ويتضمن على هامشه مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور محددة.

ويتضمن الملتقى أيضا مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم، ودوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة.

ويستعرض الملتقى مجموعة من الأنشطة التنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير وغيرها. كما يتيح هذا الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة.

ويتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب.

ويعتبر الملتقى أول نافذة تمكن طلاب الاحتياجات الخاصة من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة في تخطي العقبات.