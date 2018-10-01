شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

01 أكتوبر 2018 - 09:37 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب، من حديث متصلة على الهواء بسبب ما قالته عن علاقتها بزوجها.

وقالت "سحر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن زوجها يظل في المنزل لمدة 12 ساعة متواصلة وأحيانا 24 ساعة دون أن يمل منها.

فرد عليها "أديب" ، قائلا: "يعني جوزك بيقعد في وشك 12 ساعة كاملة ومش بيزهق منك"، فردت قائلة: "لا مش بيزهق، وبنعمل الشاي لبعض كمان، ليقوم الإعلامي باللطم علي وجهه قائلا: "يالهوي ياني".

شاهد الفيديو..