السفير الألمانى بالقاهرة يشيد بالإصلاحات الاقتصادية

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جورج لوى
جورج لوى

وكالات - حنان حمدتو

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أشاد جورج لوي، السفير الألماني بالقاهرة، اليوم الإثنين، بدور مصر خلال الفترة الأخيرة على المستوى الاقتصادى، مشيرًا إلى أنها أنجزت إصلاحًا كبيرًا في الاقتصاد بعد أن اتخذت الحكومة قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف "لوي" خلال كلمته باحتفالية الجامعة الألمانية بأحد فنادق القاهرة، لاستقبال وفد ألماني رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية العالمية فى مجالى الهندسة والعمارة بالتعاون مع غرفة المهندسين بولاية بادن فورتمبرج بألمانيا، أن التطور والتنمية فى مصر يدفعان بمزيد من التعاون مع ألمانيا.

واستكمل: "رأينا تبعات هذه القرارات الجريئة فى السياحة والاستثمار وقانون الاستثمار الجديد حل جميع العواقب والبيروقراطية التى كان يعانى منها المستثمرون" .

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعطي فرصة للاستثمار بشكل أكبر فى مصر ويشجع على التعاون والاستثمار في مصر.

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