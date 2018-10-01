» من هو الرجل الذي اعتقل مليون مسلم في الصين؟

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في الوقت الذي أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باعتقال الصين ما يقرب من مليون مسلم من أقلية الإيغور بحجة "الإرهاب"، سلطت تقارير إعلامية الضوء على الرجل المسئول عن هذه العملية برمتها.

فقد ذكر تقرير لموقع بلومبرج أن المسئول عن هذا الملف هو المسئول البارز في الحزب الشيوعي الصيني تشين تشوانغو.

من هو تشين تشوانغو؟

ولد تشوانغو عام 1956 في إقليم هنان الداخلي، ونشأ خلال الثورة الثقافية التي أطلقها، ماو تسي تونغ، وانضم للجيش في سن الـ 18، وأصبح عضوا بالحزب الشيوعي والتحق بالجامعة.

بعد تخرجه من الجامعة انضم لبلدية ريفية في هنان وبدأ رحلة الصعود في الحزب حتى أصبح عضوا بالمكتب السياسي.

وشهد عام 2011 التحول الكبير في حياته عندما عين كأكبر مسؤول حزبي في إقليم التبت، وفي ذلك الوقت كان الإقليم لا يزال يعاني اضطرابات.

وفي مواجهة تلك الاضطرابات فرض تشين حزمة من السياسات، إذ أصدر تعليمات لكوادر الحزب بالعيش في القرى، وعين كوادر أخرى بالمعابد.

وقال إن البوذية في التبت يجب تكييفها مع الحضارة الاشتراكية. وصدرت أوامر إلى المعابد برفع الأعلام الصينية وتعليق صور قادة الحزب الشيوعي.

وفي عام 2015، كان قد تم زرع نحو 100 ألف كادر حزبي في القرى ونحو 1700 في المعابد.

شينجيانغ

وفي ذلك الوقت كان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، يواجه مشاكل في إقليم شينجيانغ غربي البلاد، حيث يعيش نحو 10 ملايين من الإيغور المسلمين.

وفي أغسطس عام 2016، أسندت بكين إلى تشوانغو إدارة الإقليم.

وعلى الفور شرع في تطبيق نفس سياساته في التبت، فأرسل كوادر الحزب الشيوعي إلى قرى الإيغور، ونشر نقاط التفتيش على نطاق واسع وأغلق المساجد.

وأما أكثر الإجراءات إثارة للجدل فكانت إقامة معسكرات إعادة التثقيف الجماعي التي أثارت احتجاج الولايات المتحدة وأوروبا.

وردت الصين على تلك الاحتجاجات مؤكدة أن مَن تصفهم بأنهم متشددون إسلاميون وانفصاليون، يتحملون المسؤولية عن الاضطرابات في المنطقة.

وأكدت الصين أن الإيغور يتمتعون بحقوق كاملة، ولكنها قالت في اعتراف نادر إن "أولئك الذين خدعهم التطرف الديني.. يجب مساعدتهم من أجل إعادة توطينهم وإعادة تثقيفهم".

معسكرات التثقيف

وكانت جماعات معنية بحقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قد قدمت تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة، تحوي مستندات توثق مزاعم بالسجن الجماعي في معسكرات يُجبر فيها السجناء على أداء قسم الولاء للرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال مؤتمر الإيغور العالمي في تقرير إن المعتقلين يُحتجزون لأجَل غير مسمى، دون توجيه تهم إليهم ويجبرون على ترديد شعارات الحزب الشيوعي.

وأضاف التقرير أن المعتقلين يعانون من سوء التغذية، وهناك تقارير عن أن حالات التعذيب منتشرة على نطاق واسع في المعسكرات.

ويتابع التقرير بأن معظم السجناء لم يُتهموا بجريمة، ولا يتمتعون بتمثيل قانوني.

وشهدت منطقة شينجيانغ أعمال عنف متقطعة أعقبتها حملات قمع لعدة سنوات.

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