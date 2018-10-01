شاهد.. تصريح صادم من وزير التعليم عن كثافة الفصول

01 أكتوبر 2018 - 09:52 ص

انتقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الصور التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كثافة الطلاب في الفصول.

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "إننا نحتاج 200 ألف فصل جديد سنويًا للقضاء على الكثافة الطلابية ولكن قدرتنا الحالية 20 ألف فصل فقط، معقبًا: "الناس فاكرة أما نقول طورنا التعليم هدخل ألاقي نفسي في سويسرا".

وتابع وزير التعليم أن فضائية "الجزيرة" الإخوانية تجاهلت التطور الذي تم في المناهج التعليمية وخصصت قنواتها لعرض صور عن الكثافة الطلابية في المدارس غير مصرية.