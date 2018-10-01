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عرفات: الشحن النهرى من أرخص وسائل النقل

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وكالات - حنان حمدتو

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السودان

هشام عرفات

وادي النيل

السز

الشحن النهرى

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن نقل البضائع نهريًا من أرخص وسائل النقل، فضلًا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.

وأضاف عرفات خلال  اجتماعه  بالسفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم واللواء بحري مصطفى إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس إدارة  هيئة وادي النيل  للملاحة  النهرية  وأعضاء مجلس الإدارة ، أن هيئة وادي النيل تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين مصر والسودان، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للهيئة في منظومة التبادل التجاري ونقل الركاب بين البلدين.

وقال وزير النقل، إنه الاجتماع بحث آليات النهوض بالهيئة وسبل تحديث الوحدات والسفن النهري، وبناء وحدات جديدة بالتعاون مع هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وإمكانات في هذا المجال، واستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة والأمان للعاملين بها.

ومن جانبه، أكد السفير السوداني، أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها، بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

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