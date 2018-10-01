  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:39 ص
بحث متقدم
ربط شاب لفتاة ببورسعيد

تفاصيل جديدة عن المتهم بـ«ربط» فتاة في تروسيكل

طارق شوقي وزير التربية و التعليم

شاهد.. تصريح صادم من وزير التعليم عن كثافة الفصول

السيسي

الرئيس يفتتح الملتقى العربى الأول لمدارس الدمج

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

رونالدو

الكشف عن الـ"خيانة" التي أدت لرحيل رونالدو من مدريد

مواصلات مصر

"مواصلات مصر": رفع التذكرة لـ15 جنيهًا

أرشيفية

القبض على المتهم بقتل "طفل الدقهلية" .. ومفاجأة حول القاتل

أديب

3 خدع يستخدمها "المستريحين" لسرقة تحويشة عمرك .. تعرف عليها

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

وفاة الشيخ سعيد القحطاني والجنازة عصر اليوم

آخر الأخبار

القحطاني
القحطاني

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وفد إعلامي هندي في ضيافة محافظة البحر الأحمر

#

وفاة شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات

#

وفاة الحالة الـ15 بين الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة

#

وزير الزراعة: "مجهزلكم حاجات تفرح"

السعودية

الرياض

سعيد القحطاني

حصن المسلم

توفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الشيخ الدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى، الشهير بـ"سعيد القحطاني" عن عمر يناهز 67 عامًا.

وقررت أسرة الشيخ الراحل تشييع جثمانه، عصر اليوم، من جامع الراجحى فى العاصمة السعودية، الرياض.

وقال دكتور محمد العريفى، عبر صفحته الشخصية "توفى فجر اليوم الإثنين، الشيخ الدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى، رحمه الله، مؤلف كتاب "حصن المسلم" وغيره، يصلى عليه عصر اليوم الإثنين فى جامع الراجحى بالرياض، والدفن بمقبرة النسيم، عزائى لأبنائه وإخوته وأهله الكرام".

الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب "حصن المسلم"، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، وهو إمام مسجد سعودي، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب "حصن المسلم".

شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عناصر حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 72 كيلو هيروين
» احترس "السيلفى" قد تقتلك
» وفاة الشيخ سعيد القحطاني والجنازة عصر اليوم
» حساسين لـ"السيدات": "دى مسخرة وقلة أدب"
» شاهد.. محمد رمضان يتحدى صلاح فى كرة القدم
» شاهد.. أول فلاح يحرر محضرًا ضد وزارة الزراعة
» شاهد.. لحظة الاعتداء على سائق تاكسي بسلاح ناري
» من هو الرجل الذي اعتقل مليون مسلم في الصين؟
» الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم
» كتاب واحد فقط إذا قرأته تصبح مثقفا
» إنقاذ كلبة أثناء محاولتها الهجرة غير الشرعية من ليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك