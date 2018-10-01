» وفاة الشيخ سعيد القحطاني والجنازة عصر اليوم

01 أكتوبر 2018 - 10:00 ص

توفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الشيخ الدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى، الشهير بـ"سعيد القحطاني" عن عمر يناهز 67 عامًا.

وقررت أسرة الشيخ الراحل تشييع جثمانه، عصر اليوم، من جامع الراجحى فى العاصمة السعودية، الرياض.

وقال دكتور محمد العريفى، عبر صفحته الشخصية "توفى فجر اليوم الإثنين، الشيخ الدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى، رحمه الله، مؤلف كتاب "حصن المسلم" وغيره، يصلى عليه عصر اليوم الإثنين فى جامع الراجحى بالرياض، والدفن بمقبرة النسيم، عزائى لأبنائه وإخوته وأهله الكرام".

الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب "حصن المسلم"، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، وهو إمام مسجد سعودي، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب "حصن المسلم".

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