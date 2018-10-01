تفاصيل جديدة عن المتهم بـ«ربط» فتاة في تروسيكل

01 أكتوبر 2018 - 10:01 ص

روى أحمد على، شاهد عيان، على واقعة قيام شاب بتوثيق فتاة بتروسيكل أمام مجمع المطاعم ببورسعيد تفاصيل جديدة عن إلقاء القبض على المتهم مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بسبب اعتدائه على الفتاة بالضرب المبرح باستخدام عصا وربطها في التروسيكل.

وعن سبب حدوث الواقعة، قال علي خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمة الإعلامية إيمان الحصري، أن الفتاة حضرت لبورسعيد في زيارة لأبناء عمها، وكانت تمزح معهم بالتراشق بالزجاج وأثناء سيره تم قذفه بقطعة زجاج، ما دفعه للاعتداء على الفتاة.

وأضاف: "الجاني والفتاة تم القبض عليهما واتهم الفتاة بإلقاء زجاجات على المارة في الشارع ببورسعيد، مشيرًا إلى أن الجاني معتاد الإجرام ويعرف كيف يستغل الثغرات القانونية للإفلات من العقاب".