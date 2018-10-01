» شاهد.. أول فلاح يحرر محضرًا ضد وزارة الزراعة

01 أكتوبر 2018 - 10:08 ص

حرر مزارع يدعى "أحمد" من محافظة كفر الشيخ، محضرًا بقسم الشرطة ضد وزارة الزراعة لعدم تدخلها في الكارثة التي لحقت بهم بسبب فساد محصول الطماطم.

وقال "أحمد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن إحدى شركات التقاوي التي تتعامل معها وزارة الزراعة قامت بتوريد "تقاوى" منتهية الصلاحية للفلاحين.

وأضاف "أحمد": "نناشد وزير الزراعة والمسئولين بوقف التعامل مع الشركة تضامنًا مع الفلاحين، إحنا بنجيب العيش البايت وننشفه عشان نعلم أولادنا ونربيهم، يا ريت المسئولين يبصولنا بصة عطف".

شاهد الفيديو..