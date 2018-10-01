  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
ربط شاب لفتاة ببورسعيد

تفاصيل جديدة عن المتهم بـ«ربط» فتاة في تروسيكل

طارق شوقي وزير التربية و التعليم

شاهد.. تصريح صادم من وزير التعليم عن كثافة الفصول

السيسي

الرئيس يفتتح الملتقى العربى الأول لمدارس الدمج

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

رونالدو

الكشف عن الـ"خيانة" التي أدت لرحيل رونالدو من مدريد

مواصلات مصر

"مواصلات مصر": رفع التذكرة لـ15 جنيهًا

أرشيفية

القبض على المتهم بقتل "طفل الدقهلية" .. ومفاجأة حول القاتل

أديب

3 خدع يستخدمها "المستريحين" لسرقة تحويشة عمرك .. تعرف عليها

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

شاهد.. أول فلاح يحرر محضرًا ضد وزارة الزراعة

آخر الأخبار

الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة
الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الزراعة" تطرح 2775 رأسًا من أغنام وعجول الأضاحي

#

أول صورة رسمية لوزير الدفاع بعد ترقيته لرتبة فريق أول

#

برلماني عن "العفن الهبابي" بالمانجو: "عار على الزراعة"

#

محضر ضد طالب تشاجر مع ملاحظ لجنة امتحان بالمنيا

السعودية

الرياض

سعيد القحطاني

حصن المسلم

حرر مزارع يدعى "أحمد" من محافظة كفر الشيخ، محضرًا بقسم الشرطة ضد وزارة الزراعة لعدم تدخلها في الكارثة التي لحقت بهم بسبب فساد محصول الطماطم.

وقال "أحمد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن إحدى شركات التقاوي التي تتعامل معها وزارة الزراعة قامت بتوريد "تقاوى" منتهية الصلاحية للفلاحين.

وأضاف "أحمد": "نناشد وزير الزراعة والمسئولين بوقف التعامل مع الشركة تضامنًا مع الفلاحين، إحنا بنجيب العيش البايت وننشفه عشان نعلم أولادنا ونربيهم، يا ريت المسئولين يبصولنا بصة عطف".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عناصر حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 72 كيلو هيروين
» احترس "السيلفى" قد تقتلك
» وفاة الشيخ سعيد القحطاني والجنازة عصر اليوم
» حساسين لـ"السيدات": "دى مسخرة وقلة أدب"
» شاهد.. محمد رمضان يتحدى صلاح فى كرة القدم
» شاهد.. أول فلاح يحرر محضرًا ضد وزارة الزراعة
» شاهد.. لحظة الاعتداء على سائق تاكسي بسلاح ناري
» من هو الرجل الذي اعتقل مليون مسلم في الصين؟
» الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم
» كتاب واحد فقط إذا قرأته تصبح مثقفا
» إنقاذ كلبة أثناء محاولتها الهجرة غير الشرعية من ليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك