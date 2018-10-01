مدبولى يصدر قرارًا بتخصيص أحد المشروعات للمنفعة العامة

01 أكتوبر 2018 - 10:08 ص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا باعتبار مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريقي «القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي» و«القاهرة- بلبيس» من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر مدبولى منذ يومين قرارًا باعتبار مشروع ازدواج طريق "الفردان-الصالحية" بطول 15 كيلومترًا من أعمال المنفعة العامة، في نطاق محافظة الإسماعيلية، وجاء المشروع ضمن التقاطعات الرئيسية للمحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس، والذي يدخل ضمن الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية.