مدبولى يصدر قرارًا بتخصيص أحد المشروعات للمنفعة العامة

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وكالات - حنان حمدتو

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا باعتبار مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريقي «القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي» و«القاهرة- بلبيس» من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر مدبولى منذ يومين قرارًا باعتبار مشروع ازدواج طريق "الفردان-الصالحية" بطول 15 كيلومترًا من أعمال المنفعة العامة، في نطاق محافظة الإسماعيلية، وجاء  المشروع ضمن التقاطعات الرئيسية للمحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس، والذي يدخل ضمن الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية.

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