  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:39 ص
بحث متقدم
ربط شاب لفتاة ببورسعيد

تفاصيل جديدة عن المتهم بـ«ربط» فتاة في تروسيكل

طارق شوقي وزير التربية و التعليم

شاهد.. تصريح صادم من وزير التعليم عن كثافة الفصول

السيسي

الرئيس يفتتح الملتقى العربى الأول لمدارس الدمج

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

رونالدو

الكشف عن الـ"خيانة" التي أدت لرحيل رونالدو من مدريد

مواصلات مصر

"مواصلات مصر": رفع التذكرة لـ15 جنيهًا

أرشيفية

القبض على المتهم بقتل "طفل الدقهلية" .. ومفاجأة حول القاتل

أديب

3 خدع يستخدمها "المستريحين" لسرقة تحويشة عمرك .. تعرف عليها

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

شاهد..

عناصر حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 72 كيلو هيروين

الحياة السياسية

عقيد أركان حرب، تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس

#

انقاذ 13سوريا فقدوا بين جبال ووديان حلايب

#

إحباط محاولة تهريب تمثال ذهبي يعود للعصر الفرعوني

#

الداخلية تحبط تهريب 450 كيلو هيروين داخل البلاد

الداخلية

الاعتداء على سائق

اعلى اكتوبر

ضرب سائق بالسلاح

في إطار جهود القوات المسلحة لضبط الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد باستعداد بعض مهربي المواد المخدرة تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضى المصرية من الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى، وقامت عناصر حرس الحدود برصد وتتبع العناصر الإجرامية وإحباط عملية التهريب أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية مما أسفر عن ضبط عربة دفع رباعى محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ(72) كجم من مادة الهيروين المخدر.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عناصر حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 72 كيلو هيروين
» احترس "السيلفى" قد تقتلك
» وفاة الشيخ سعيد القحطاني والجنازة عصر اليوم
» حساسين لـ"السيدات": "دى مسخرة وقلة أدب"
» شاهد.. محمد رمضان يتحدى صلاح فى كرة القدم
» شاهد.. أول فلاح يحرر محضرًا ضد وزارة الزراعة
» شاهد.. لحظة الاعتداء على سائق تاكسي بسلاح ناري
» من هو الرجل الذي اعتقل مليون مسلم في الصين؟
» الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم
» كتاب واحد فقط إذا قرأته تصبح مثقفا
» إنقاذ كلبة أثناء محاولتها الهجرة غير الشرعية من ليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك