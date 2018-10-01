» عناصر حرس الحدود تحبط محاولة تهريب 72 كيلو هيروين

01 أكتوبر 2018 - 10:16 ص

في إطار جهود القوات المسلحة لضبط الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد باستعداد بعض مهربي المواد المخدرة تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضى المصرية من الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى، وقامت عناصر حرس الحدود برصد وتتبع العناصر الإجرامية وإحباط عملية التهريب أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية مما أسفر عن ضبط عربة دفع رباعى محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ(72) كجم من مادة الهيروين المخدر.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

شاهد..





