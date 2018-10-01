وفاق سطيف يختتم تدريباته استعدادًا للأهلى

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الدوري

حمدي

ممتاز

لقاء الحرس

خاض فريق وفاق سطيف الجزائري، تدريبه أمس الأحد، على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشمل المران، تدريب لاعبي وفاق سطيف على التمريرات القصيرة في مساحات ضيقة، وبعض الجمل التكتيكية التي ينوى الفريق الجزائري تنفيذها  فى المباراة.

وحضر المران نذير العرباوي سفير جمهورية الجزائر في مصر، والذي تمنّى التوفيق للفريقين، وأن تخرج المباراة في صورة تليق بعملاقين عربيين في كرة القدم.

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