تعرف على موعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية

محمد عبد الحارس
يجرى الاتحاد العربي، برئاسة ترك آل الشيخ، قرعة دور الـ16 بالبطولة العربية "كأس زايد"، السبت المقبل 6 أكتوبر الجاري، بعدما انتهت مباريات دور الـ32 بالأمس.
وصعد كل من: "وفاق رياضي سطيف واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر (الجزائر)، والمريخ (السودان)، والاتحاد السكندري والزمالك والإسماعيلي والأهلي (مصر)، والنفط (العراق), والرجاء الرياضي (المغرب)، والنجم الساحلي (تونس), والهلال والنصر والأهلي (السعودية), والوصل (الإمارات)، وأهلي طرابلس (ليبيا).
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