تسمم طالبتين بسبب "فيشار" بالبحيرة

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الدوري

حمدي

ممتاز

لقاء الحرس

تعرض طالبتان بالصف الأول الثانوي للتسمم إثر تناولهما أكياس فيشار بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، من مستشفى العام بوصول كل من "ياسمين. ع"، 16 عامًا، و"نسرين. م"، 16 عامًا، طالبتين بالصف الأول الثانوي، مصابتين بحالة إعياء وقيء وحالتهما مستقرة وتم حجزهما تحت الملاحظة وبسؤالهما أكدا تناولهما 2 كيس فيشار من محل سوبر ماركت بمدينة إيتاي البارود وعقب ذلك شعرهن بحالة إعياء وآلام بالبطن وقيء وتم نقلهما للمستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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