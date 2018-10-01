النقل: المواطن سيشعر بالتغيير في 2020

01 أكتوبر 2018 - 10:47 ص

كشف الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل عن خطط التطوير التي تشهدها قطاع السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن من ضمن هذه الخطط هو تطوير نظام الإشارات لتحويلها من نظام ميكانيكي إلى إلكتروني بأطول تصل إلى ألف كيلو متر من إجمالي 5 آلاف كيلومترات.

وأوضح "شعث" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، مساء أمس الأحد، تكلفة تطوير نظام الإشارات على ألف كيلو متر فقط تقدر بـ17 مليار جنيه، فضلاً عن عقد شراء 100 جرار جديد وتطوير 80 جرار قديم متوقف بنصف مليار جنيه.

واختتم وزير النقل حديثة قائلا: بحلول عام 2020 سيشعر المواطن بتطوير في قطاع السكك الحديدية، من خلال تطوير نظام الإشارات لتقليل الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات الأمان.