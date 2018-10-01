"هنعملكم قطار بدورين".. آخر وعود النقل للمواطنين

01 أكتوبر 2018 - 10:54 ص

أعلن الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، أن وزارة النقل وقعت بروتوكولاً بين الهيئة العربية للتصنيع وكلية الهندسة جامعة أسيوط للعمل على تصميم قطار بدورين.

وأضاف "شعت" خلال حواره لبرنامج "الحياة فى مصر" المُذاع على فضائية "الحياة" مع الإعلامي كمال ماضي، أن الوزارة لم تفقد الأمل في تصنيع قطار بدورين يسمح بالسير على شبكة خطوط السكك الحديدية الموجودة في مصر.

وتابع نائب وزير النقل، أن ما يعيق إنشاء قطارات بدورين هى الأبعاد الهندسية منها كباري المُشاة والطرق وعرض أرصفة المحطات.

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