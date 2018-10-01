» هاشتاج عمرو دياب يتصدر "تويتر".. والجمهور: "جاب هاتريك"

01 أكتوبر 2018 - 10:57 ص

تصدر هاشتاج عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم، وذلك بعدما تم طرح ألبومه "كل حياتى" كاملاً فى الأسواق.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع الهاشتاج، وعبروا عن بهجتهم وفرحتهم من خلال تعليقاتهم فقال يوسف محمد: "دايما عمرو دياب فى بالى".

وقال بيدو أشرف: "أغنية باين حبيت هى رؤية عمرو دياب أثبتت أن عمرو دياب استثناء فى عالم مكرر".

وأضافت منار سيد "عمرو وأنا بسمعك بنسي تأخير الألبوم اللي حصل وبندمج".

وقال عمرو محجوب "أخيرًا ألبوم كل حياتي نزل"، وتابعت إسراء محمد: "الألبوم تحفة جاب هاتريك فى الدقيقة الـ90"

أعلن الفنان عمرو دياب عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، عن أن ألبومه الجديد "كل حياتي" سيتم إصداره بالأمس الأحد، ويتضمن الألبوم 13 أغنية هم: يا ساحر، يتعلموا، كنت في بالي، أنت مغرور، باين حبيت (مع مارشميلو)، ده لو اتساب، هدد، كل حياتي، ملاك الحسن، قالك ندم، باين حبيت (رؤية عمرو دياب)، يا هناه، تعالي.

وأصدر الهضبة 6 أغاني حتي الآن من الألبوم كل منهم على حدى أخرهم "باين حبيت" مع الدي جي العالمي "مارشميلو"، كما يستعد لإقامة حفل بملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم الأحد 28 أكتوبر ضمن جولة ألبوم "كل حياتي".