» سيدة تقتل ابنة زوجها بسبب الغيرة فى سوهاج

01 أكتوبر 2018 - 11:01 ص

أقدمت زوجة على قتل ابنة زوجها التي لا تعدى عمرها 4 سنوات بسبب حب أبيها لها في سوهاج.

البداية عندما تحرر محضر رقم 3820 إداري مركز شرطة طهطا لسنة 2018، بشأن وفاة الطفلة فرحة ياسر أحمد 4 سنوات، وتقيم بناحية الصفيحة دائرة المركز.

وبسؤال والدها، قال إنه أثناء لهو طفلته على أريكة بالمنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا ما أدى لحدوث إصابتها بـ"كسر بالذراع اليسرى".

وأوضحت التحريات أن مرتكب الواقعة نادية محمد كيلاني 29 سنة، وتقيم بذات الناحية زوجة والد المجني عليها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب ارتباط والدها بها.