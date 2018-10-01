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سيدة: "زوجى طفل وماسك تليفونه.. وبينكد عليا"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

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تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة فى التجمع الخامس للانفصال عن زوجها قائلة: "ماسك تليفونه على طول ومش يعرف أقعد معاه وبينكد عليا".

وذكرت الزوجة في دعواها أنها تزوجت بعد قصة حب دام لعام من "علاء. م" 32 سنة، وكونه ميسورًا ماديًا وافق والدها على الزواج، وتزوج الاثنان وانتقلا لعش الزوجية لمدة 6 أشهر فقط، لم تتقابل مع زوجها إلًا 3 مرات فقط وبعد الزواج اكتشفت أنه مدمن ألعاب كمبيوتر.

وتابعت: "مش فاضيلى وكنت بكلمه فى الخطوبة أكثر من الزواج، شايفني قدامه وبيلعب في موبايله، ولم يلتفت لوجودي"، حتى ظننت أنه طفلًا وليس رجلًا يعمل على إسعاد زوجته.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة في التجمع الخامس لرفع دعوى خلع من زوجها وحملت الدعوى رقم 638 لسنة 2018 وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.

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