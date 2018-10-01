» تشييع جثمان نجم الأهلى الأسبق من السيدة نفيسة

01 أكتوبر 2018 - 11:15 ص

تقام صلاة الجنازة على روح الراحل صفوت عبد الحليم نجم الأهلي الأسبق، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ونقل جثمان صفوت عبد الحليم لمشرحة زينهم لتبين أسباب الوفاة بعد تعرض شقته لحريق قبل وفاته، ويعد صفوت عبد الحليم أبرز نجوم الأهلي في فترتي الستينيات والسبعينات وكان يلقب بالمايسترو الصغير.

وكان حريق شب داخل شقته، ولم يتمكن عبد الحليم من الهرب من النيران كونه قعيدًا ويمارس حياته على مقعد متحرك، كما أنه يقيم بمفرده في الشقة، ما أدى لإمساك النيران به، وإصابته بحروق بالغة لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.