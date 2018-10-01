» نافعة يطالب عائلة ساويرس بهذا الأمر

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طالب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عائلة ساويرس والقائمين على مهرجان الجونة السينمائى  بضرورة تتبع ما جرى عقب انتهاء أيام المهرجان وتقييم أحداثه.

وقال نافعة خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تابعت بعض التقارير حول مهرجان الجونة ما رأيته كان أقرب إلى عرض أزياء ومظاهر التجميل ونقاش جاد حول  السينما وصناعتها في مصر والعالم ".

وأضاف خبير العلوم السياسية: "أقدر جهود آل ساويرس لتأسيس مهرجان سينمائي ناجح في مصر, لكن تقييم ما جرى والاستفادة من الأخطاء عناصر ضرورية للنجاح".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي على المنشور وقال محمد محمد: "الفنون جنون يا أستاذ حسن مهرجان ناجح جدًا ونقله عظيمة لدور مصر فى السينما".

وأضاف علاء: "لا شيء ينجح دون بيئة مواتية، البيئة المواتية هي عبارة عن أجزاء تعمل بتناغم كتروس في آلة لتجر وراءها كل إنجاز".

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