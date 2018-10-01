» شاهد.. تتويج مايا رعيدى ملكة جمال لبنان 2018

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مايا رعيدي
مايا رعيدي

وكالات - الدويني فولي

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 توجت مايا رعيدي ملكة لجمال لبنان للعام 2018 مساء الأحد في حفل أقيم في بيروت.

وملكة جمال لبنان الجديدة تبلغ الثانية والعشرين وهي طالبة في الصيدلة.

وقد حلت وصيفة أولى ميرا طفيلي ووصيفة ثانية يارا بومنصف وثالثة فانيسا يزبك فيما حلت تاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.

وقد تنافست 30 مشاركة للفوز بلقب ملكة جمال لبنان الذي نقلته محطة “أم تي في” مباشرة من قاعة “فوروم دو بيروت”.

وتألفت لجنة التحكيم من تسعة أعضاء هم المغنية نانسي عجرم ومصمم المجوهرات ضومط زعيب وملكة جمال الكون للعام 2017 ديمي لي نيل بيترز والإعلامي جورج قرداحي وملكة جمال لبنان السابقة الممثلة نادين نجيم والموسيقي غي مانوكيان ومصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران والممثل عادل كرم وخبير الماكياج بسام فتوح.

ونالت الفائزة جوائز تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار من بينها شقة سكنية وسيارة ومجوهرات وأثاث منزل ورحلة إلى أوروبا.

وقد مرت المشاركات أولا بلباس البحر وتمايلن بعد ذلك أمام الجمهور ولجنة التحكيم بفساتين السهرة التي كانت من تصميم نقولا جبران.

وقد استبقت لجنة التحكيم بعد ذلك 15 مشتركة ومن ثم عشر منهن وقام افرادها بطرح أسئلة مختلفة عليهن.

واختيرت من بعد ذلك خمس مشاركات للمرحلة النهائية وقد طرح عليهن سؤال موحد مفاده “ما هو أكبر فشل في الحياة؟”. وقالت رعيدي في ردها “من دون فشل لا يمكن أن نتحسن”.

وتخلف رعيدي ملكة جمال العام الماضي بيرلا حلو.

وقد كلل رأس الملكة تاج جديد من تصميم مجوهرات زغيب رصع ب1800 ماسة وتتوسطه الأرزة.

وتشارك الفائزة في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام هذه السنة في كانون الأول/ديسمبر في تايلاند.

وقد أحيا الحفل المطرب اللبناني راغب علامة بمشاركة الفنانة مايا دياب ومغني الهيب هوب الأميركي من أصل مغربي فرنش مونتانا والمغني الكندي اللبناني مصاري. وقم الحفل الاعلامي مارسيل غانم والمقدمة أنابيلا هلال.

وقد أشرفت على المشاركات ملكة جمال الولايات المتحدة العام 2010 ريما فقيه وهي لبنانية الأصل.

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