» شاهد.. مفاجأة وراء إقامة ماراثون الحمير بالجيزة

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كشف عماد السعودي منظم ماراثون الحمير بالبراجيل وهي إحدى القرى التابعة لمحافظة الجيزة، عن الغرض الرئيسي من إقامة الماراثون قائلاً: "الغرض هو رسم الابتسامة على وجوه الأهالي"، مضيفًا أن الفكرة تعود لعام 2016.

وأضاف "السعودى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" المُذاع على فضائية "تن" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، أنه تم تقديم جائزة للفائز بالماراثون تتمثل فى "كأس وموبايل، مشيرًا إلى أنه من الأهداف المهمة هى إلقاء الضوء على مشاكل القرية من خلال جذب الانتباه إليها عن طريق إقامة مثل تلك الأنشطة.

وأشار منظم ماراثون الحمير بالبراجيل، إلى أنه بلغ عدد المشتركين 35 حمارًا و3000 فرد من الجماهير، موضحًا أن مثل تلك الأنشطة تقام فى العديد من دول العالم.

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