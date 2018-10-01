بشرى سارة لأصحاب المعاشات

01 أكتوبر 2018 - 11:24 ص

بدأت اليوم الإثنين وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر من ماكينات الصراف الآلي "ATM " لـ7.6 مليون مستفيد، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات، بداية من 1 أكتوبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.