رفض والدها عملها فى كوافير.. فانتحرت

01 أكتوبر 2018 - 11:27 ص

أقدمت طفلة على الانتحار بمدينة أبشواي في الفيوم إثر تناولها أقراص مكافحة تسوس القمح إثر رفض والديها العمل فى محل كوافير.

وردت معلومات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من مستشفى إبشواي المركزي، يفيد بوصول "دنيا.أ"، 14 سنة، جثة هامدة، وتشير الأعراض الظاهرية لها، أنها تناولت مادة سامة.

وذكرت التحريات الأولية أن الطفلة طلبت من والديها العمل فى كوافير إلا أنهما رفضا خروجها من المنزل للعمل، فساءت حالتها النفسية وأقدمت على الانتحار بتناول أقراص مكافحة التسوس.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.