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رئيس تنزانيا: العلاقات مع الرئيس السيسى متميزة

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جون ماجوفولي
الرئيس التنزاني جون ماجوفولي

محمد الخرو

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كشف الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، عن العلاقة التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي لافتًا إلى أنها علاقات متميزة متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للشعب المصري تحت قيادته.

واستقبل "ماجوفولي" ياسر الشواف سفير مصر لدى تنزانيا، بمناسبة انتهاء مهام عمله في تنزانيا، حيث نقل السفير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي له.

وقدم الرئيس التنزاني الشكر لسفير مصر على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله في تنزانيا لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، خاصة الترتيب لزيارة الدولة الناجحة التي قام بها الرئيس السيسي إلى تنزانيا يومي 14 و15 أغسطس 2017، ثم عقد اللجنة المشتركة بالقاهرة في يناير 2018.

وفي أعقاب الاجتماع، أكد السفير المصري لوسائل الإعلام المحلية علاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بتنزانيا في مجالات عديدة، فضلا عن العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين.

وقدم السفير شكره وامتنانه لكبار المسئولين التنزانيين الذين تعاونوا معه طوال فترة عمله في تنزانيا لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.


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