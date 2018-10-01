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إطلاق اسم هند موسى على المركز الصحفي بمهرجان الإسكندرية

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الزميلة هند موسى
هند

متابعات- حنان حمدتو

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر عن إطلاق اسم الكاتبة الصحفية  الراحلة هند موسى  رئيس قسم الفن بجريدة التحرير سابقًا  على المركز الصحفي الخاص بالمهرجان خلال الدورة الرابعة والثلاثين،  تكريمًا وتخليدًا لاسمها كما ستصمم إدارة المهرجان بوستر خاص للزميلة الراحلة داخل المركز الصحفي.

وكانت الزميلة الراحلة تميزت خلال فترة عملها القصيرة بالصحافة عقب تخرجها فى كلية الإعلام، وقدمت العديد من الموضوعات المميزة التي لاقت استحسان الكثيرين، مما أهلها لتولي رئاسة قسم الفن بجريدة التحرير، ولقيت مصرعها خلال عودتها من تغطية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي .

يشار إلى أنه في تقليد يعد الأول من نوعه في إطار الاحتفاء برموز السينما ممن يكرمهم المهرجان قررت إدارة الإسكندرية السينمائي إطلاق أسماء الفنانين المكرمين في المهرجان على قاعات العرض والندوات في الفندق الذي تقام به الفعاليات المهرجان، وهي كالتالي قاعة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، قاعة الفنان فاروق الفيشاوي، قاعة المخرج أحمد يحيى، قاعة مدير التصوير د. ماهر راضي.

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