"كاف" يظهر العين الحمراء لأعضاء "الجبلاية"

01 أكتوبر 2018 - 11:35 ص

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يتظلم على قرار "كاف" بإيقافه لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار، بالإضافة إلى أنه سينسحب من كل البطولات التى ينظمها الاتحاد الأفريقي الفترة المقبلة.

وطالب هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى الكرة القدم، من رئيس الزمالك خلال مكالمة هاتفية بالهدوء، قائلاً: «نصيحتى لك هى تقديم تظلم على قرار كاف فى أقرب وقت ممكن، لأن الأمر خطير وحال تصعيده لـ"فيفا" سيكون أخطر، أما فى حالة تظلمك، فمن الوارد تخفيض العقوبة»، ورد «مرتضى» على نصيحة رئيس الجبلاية، قائلاً: «قدم لى أنت التظلم، أنا مش هقدم حاجة»، ليعلق «أبوريدة» رداً على طلب رئيس القلعة البيضاء: «لازم تكتب أنت استئناف وتقوم بإرساله لاتحاد الكرة، ليقوم بدوره برفعه إلى الاتحاد الأفريقى، لكن الاتحاد المصرى لا يملك أحقية التظلم لأى شخص، أو أى هيئة رياضية من تلقاء نفسه» وفقا لما نشر بـ"الوطن".

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، عن أن مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبوريدة، سينفذ قرار كاف بشأن مرتضى منصور لا محالة حال عدم استئنافه، قائلاً: «سيتم منع مرتضى منصور من حضور أى جمعية عمومية سيعقدها الاتحاد المصرى خلال فترة إيقافه، وفى مقدمتها الجمعية العمومية المنتظر انعقادها يومى 30 و31 أكتوبر الجارى، إلى جانب منعه من حضور أى مباريات خاصة للمنتخبات الوطنية لكرة القدم»، وشدد على أن أى مخالفة من قبل اتحاد الكرة، ستعرّض الكرة المصرية للإيقاف، أو التجميد بسبب مرتضى منصور.