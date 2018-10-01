» رأيت فرنسية تعطينى حلويات

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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت بنت تسكن فى فرنسا أعطتني هدية حلويات وأنا أعطيت منها لأطفال شوية وأنا أكلت منها شوية و قالت لى أعطي لأبيك وأمك فخبأت لهما وقالت والباقي لك. أنا أرملة وبدون أطفال وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الهدية تدل على الفرحة لقول تعالى : ( بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ) النمل 36. و تدل أيضاً على الحب والمودة والرحمة بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: ( تهادوا تحابوا ). وتدل الهدية على المفاجأة والتفاؤل وقبولك الهدية يدل على حسن السمعة وصلاح حالك. وهدية الحلوى تدل لك على الرزق والسعادة والسرور.

وإهداء الهدية لك وقبولها يدل لك على الخطبة والزواج إن كان السن يسمح بذلك كما حدث مع ملكة بلقيس أرسلت هدية إلى سيدنا سليمان عليه السلام لقوله تعالى: ( وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) النمل 35، وبعد ذلك تقدم سيدنا سليمان لخطبتها وتزوج منها. فمن رأى أنه يهدي هدية أو يستقبل هدية فسوف يتزوج قريبًا وإن كان متزوجاً فسوف يتزوج أحد أبنائه.

والهدية فرح وسعادة وصلة وتآخٍ. والهدية زواج للعازب والعزباء وللمطلقة والأرملة. والحلوى تدل على البشرى بالرزق والخير والبركة وحسن الدين. وإهداء الحلويات يدل على البهجة والفرح والسعادة، ويدل علي الانسجام العائلي واستقبال الضيوف وللعزباء يدل على الخطوبة، وللمتزوجة يدل ذلك علي السعادة والاستقرار وقدوم الرزق والأنباء السارة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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