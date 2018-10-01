  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
حازم إمام

حازم إمام يحرج "مرتضى" بعد شطبه

صورة من الفيديو

شاهد.. العثور على "طفلة" داخل حقيبة مدرسية

عادل حمودة

حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

مرتضى منصور

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

حازم إمام

شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

ساويرس

ساويرس يرد على سؤال مغرد حول دعم "الأهلى"

الفتاة

رقص فتاة أعلى سيارة بـ"صلاح سالم" يثير جدلاً

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

مرتضى منصور

استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

"كاف" يظهر العين الحمراء لأعضاء "الجبلاية"

ساويرس يرد على سؤال مغرد حول دعم "الأهلى"

آخر الأخبار

ساويرس
ساويرس

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

صدمة أحمد حسن بعد سؤال محرج عن "الأهلي": نعم؟!

#

ساويرس عن سؤال الترشح للرئاسة: "خايف اكسب"

#

«الإفتاء»: العمل الصحفي حلال ولا يُبطل الصيام

#

هل يجوز للصائم أن يفطر على مدفع الأذان؟ .. الأزهر يجيب

مدينة نصر

فتاة

الاستعراض

شارع صلاح سالم

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على السبب وراء عدم دعمه لإدارة النادى الأهلى الحالية برئاسة محمود الخطيب، لافتًا إلى أن الإدارة هى وراء الأزمات.

وكان أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قد وجه تساؤل له قائلاً: "لماذا لا يوجد دعم للنادي الأهلي الآن عكس ما كان الوضع عليه مع مجلس المهندس محمود طاهر؟، هل نسب الاستثمار هي المعضلة؟ أرجو الإجابة من حضرتك  وللعلم سؤالي ليس تهكمًا على حضرتك".

 فبادره رجل الأعمال المصري بالرد مختصرًا وقال: "سبق ورديت على السؤال ده  "الإدارة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أديب يؤكد وفاة مطرب فرنسي شهير
» شاهد.. لقطات حية لاعتصام الفلسطينيين
» سيدة تجمع بين زوجين.. والأمن يرد
» شاهد.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
» شاهد.. "صلاح" يداعب "قطه"
» للسيدات.. تعرفى على طريقة قلي البطاطا بشكل صحى
» "ناجح" باكيًا: "الناس تضايقنى وبيجروا ورايا"
» سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه
» «مايا دياب» تثير الجدل بإطلالة جريئة
» مارادونا لـ"ميسى": ارحل
» شاهد.. ماذا فعلت القطة بعد أن رأت صاحبها المتوفى

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك