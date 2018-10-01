ساويرس يرد على سؤال مغرد حول دعم "الأهلى"

01 أكتوبر 2018 - 11:48 ص

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على السبب وراء عدم دعمه لإدارة النادى الأهلى الحالية برئاسة محمود الخطيب، لافتًا إلى أن الإدارة هى وراء الأزمات.

وكان أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قد وجه تساؤل له قائلاً: "لماذا لا يوجد دعم للنادي الأهلي الآن عكس ما كان الوضع عليه مع مجلس المهندس محمود طاهر؟، هل نسب الاستثمار هي المعضلة؟ أرجو الإجابة من حضرتك وللعلم سؤالي ليس تهكمًا على حضرتك".

فبادره رجل الأعمال المصري بالرد مختصرًا وقال: "سبق ورديت على السؤال ده "الإدارة".