استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

01 أكتوبر 2018 - 11:53 ص

أرسل شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، خطابًا إلى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لاستدعائه لجلسة الاستماع باللجنة للرد على ما نسب إليه من تجاوزات فى حق أعضاء اللجنة الفترة السابقة.

وأضاف "العريان" فى تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، رئيس الزمالك أنه تجاهل الرد على الخطاب وخرج ليرد في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه لا سبيل أمامه سوى الحضور لجلسة الاستماع لتخفيف العقوبة فى شخصه هو وليس نادي الزمالك".

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت تجميد مرتضى منصور، من كل الألعاب الأولمبية بعد التجاوزات التي قام بها في الفترة الأخيرة.