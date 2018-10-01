النقل تتبنى مشروع توفير وسائل نقل صحية لذوى القدرات الخاصة

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وكالات - حنان حمدتو

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وقعت وزارة النقل على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة القومية للأنفاق ومؤسسة حلم وعزيمة لذوى القدرات الخاصة بهدف دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في كل مجالات الحياة حيث وقع عن  الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عمرو شعت  نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن مؤسسة حلم وعزيمة آمنة الساعي رئيس مجلس الإدارة.

وأكد وزير النقل وفق بيان صحفي، أن هذا الاتفاق جزء من مشروع إتاحة وسائل النقل المختلفة بالقاهرة الكبرى لتكون أكثر إتاحة لاستقبال وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة و كبار السن والنساء الحوامل حيث يستهدف تنفيذ تطويرات بمحطتي (جامعة القاهرة- فيصل) بالخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مثل تهيئة مسارات المشاة وتعديل وبناء المنحدرات الخاصة بنقاط الوصول والدخول للمحطة وتسهيل عملية شراء التذاكر كما سيتم الاهتمام بتوعية وتدريب العاملين بالمحطة على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف وزير النقل أنه من المتوقع أن يستفيد من مشروع إتاحة محيط جامعة القاهرة أكثر من خمسة آلاف شخص ذوى الإعاقة منهم حوالي ألف طالب وعامل بالجامعة وأن الهيئة القومية للأنفاق تقوم حاليًا بتنفيذ جميع مشروعاتها المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار احتياجات ذوى الإعاقة من (مصاعد – منحدرات – ماكينات تذاكر لنقلهم من المنطقة المجانية إلى المنطقة المدفوعة).

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