قرار نهائى من رمضان صبحي بشأن العودة للأهلي

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رفض اللاعب رمضان صبحى، نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف هيدرسفيلد الإنجليزى، العودة إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة علي سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

 وأكد محمد يوسف، مدرب الأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة، أن رمضان صبحى يعد على رأس المرشحين لتدعيم هجوم الفريق فى الميركاتو الشتوى المقبل، كاشفاً عن أن لجنة التعاقدات بدأت بالفعل فى بحث إمكانية عودة اللاعب لو على سبيل الإعارة.

من جانبه كشف رمضان صبحى أنه ما زال مصرًا على استكمال مشواره الاحترافى، مشددًا أنه بدأ التعافى من الإصابة ومن ثم العودة مجدداً لتدعيم صفوف فريقه، مشيرًا إلى أنه فى الوقت ذاته ناديه قام بشرائه مقابل 6 ملايين إسترلينى مطلع هذا الموسم، وبالتالى من المستحيل التفريط فى خدماته بأقل من هذا المبلغ.

فى الوقت الذى أرسل مسئولو الأهلى فاكساً لستوك سيتى الإنجليزى لاستعجال تحصيل 2 مليون و500 ألف يورو، وهو المبلغ المتبقى من صفقة بيع رمضان صبحى لستوك، قبل أن يرحل لهيدرسفيلد، ورغم حصول الأهلى على حكم قضائي فى الأزمة التى رفض النادى الإنجليزى على أساسها دفع مستحقات الأهلى المتبقية، إلا أن النادى الإنجليزى يشترط حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم من أجل الموافقة على تحويل المبلغ لخزينة الأهلى لتقوم إدارة الأهلى بإرسالها خلال الساعات المقبلة، وبدأت الأزمة عندما رفض ستوك تسديد الأموال لوجود حكم قضائي لدى النادي الإنجليزى من شركة "مسك" راعي قناة الأهلي السابق بتغريم الأحمر 135 مليون جنيه على خلفية نزاع قديم بينهما.

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