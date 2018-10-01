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السياحة تعلن 6 ضوابط لتحفيز الطيران المدنى

الحياة السياسية

المشاط
المشاط

وكالات - حنان حمدتو

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وزارة الطيران تهيب بشركاتها الالتزام برفع مستوى الخدمات الأرضية

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الفوتوشوب تعديل

أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران والتي سيبدأ العمل بها أول نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2020، بعد انتهاء البرنامج الحالي في 31 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين وفرق العمل الفنية من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتم تحديد الضوابط على النحو التالي  تحت  عنوان "برنامج التحفيز لعام 2018 -2020 مبنى على المعايير".

تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر.

عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم.

تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها.

 إعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة.

تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز.

وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.

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