  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
حازم إمام

حازم إمام يحرج "مرتضى" بعد شطبه

صورة من الفيديو

شاهد.. العثور على "طفلة" داخل حقيبة مدرسية

عادل حمودة

حمودة: "مبارك قالي قلمك تقيل وخف شوية"

مرتضى منصور

"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

حازم إمام

شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

ساويرس

ساويرس يرد على سؤال مغرد حول دعم "الأهلى"

الفتاة

رقص فتاة أعلى سيارة بـ"صلاح سالم" يثير جدلاً

قائمة منتخب مصر تتضمن علي غزال

زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة ولم اؤمن بالله يومًا

مرتضى منصور

استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

"كاف" يظهر العين الحمراء لأعضاء "الجبلاية"

التموين تناشد المواطنين تصحيح بياناتهم

آخر الأخبار

وزير التموين
التموين

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تأمين احتياجات المواطنين من الأرز "الفيتنامى" فى يناير

#

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

#

«التموين» تهدد بوقف مليون ونصف بطاقة تموينية

#

سبب مؤلم وراء اعتذار "التموين" لمسنة على الهواء

الفيوم

التعليم الاساسى

أولادنا في عنينا

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، التي بها أخطاء، ضرورة تصحيحها، وتحديث البيانات الخاصة ببطاقاتهم من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏ https:www.tamwin.com.eg

وحسب بيان، اليوم الإثنين، أهابت الوزارة بالمواطنين، بسرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم إلغاؤها، مؤكدة أن أي بطاقة بها خطأ بعد يوم 8 نوفمبر 2018، يجرى إلغاؤها، بعد هذا التاريخ، وحال أراد صاحبها استعادتها عليه التقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية.

وأوضحت الوزارة، أن الموقع متاح للدخول عليه وحال عدم وجود بيانات البطاقة على الموقع معناه أنها سليمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أديب يؤكد وفاة مطرب فرنسي شهير
» شاهد.. لقطات حية لاعتصام الفلسطينيين
» سيدة تجمع بين زوجين.. والأمن يرد
» شاهد.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
» شاهد.. "صلاح" يداعب "قطه"
» للسيدات.. تعرفى على طريقة قلي البطاطا بشكل صحى
» "ناجح" باكيًا: "الناس تضايقنى وبيجروا ورايا"
» سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه
» «مايا دياب» تثير الجدل بإطلالة جريئة
» مارادونا لـ"ميسى": ارحل
» شاهد.. ماذا فعلت القطة بعد أن رأت صاحبها المتوفى

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك