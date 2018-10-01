التموين تناشد المواطنين تصحيح بياناتهم

01 أكتوبر 2018 - 12:51 م

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، التي بها أخطاء، ضرورة تصحيحها، وتحديث البيانات الخاصة ببطاقاتهم من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏ https:www.tamwin.com.eg

وحسب بيان، اليوم الإثنين، أهابت الوزارة بالمواطنين، بسرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم إلغاؤها، مؤكدة أن أي بطاقة بها خطأ بعد يوم 8 نوفمبر 2018، يجرى إلغاؤها، بعد هذا التاريخ، وحال أراد صاحبها استعادتها عليه التقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية.

وأوضحت الوزارة، أن الموقع متاح للدخول عليه وحال عدم وجود بيانات البطاقة على الموقع معناه أنها سليمة.