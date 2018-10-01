» مارادونا لـ"ميسى": ارحل

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طالب النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا نجم المنتخب السابق، اللاعب ليونيل ميسي بالرحيل عن المنتخب الوطني، لافتًا إلى أنه تحمل بشكل غير عادل مسئولية فشل الأرجنتين في مونديال روسيا 2018.

وقال مارادونا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "أنصح ميسي بعدم العودة إلى صفوف المنتخب. في كرة القدم الأرجنتينية، يلقون الخطأ دائمًا عليه حتى عندما يخسر منتخب فئة تحت 15 عامًا. لقد حان الوقت لكي نتركه في سلام ورؤية ما إذا كان شخص آخر يستطيع تحمل هذه المسئوليات".

وأضاف مارادونا الذي يشرف على تدريب نادي سينالون المكسيكي من الدرجة الثانية "اليوم المنتخب الأرجنتيني لا يلهمني على الإطلاق. والأمر ينطبق على العالم بأسره. لقد خسرنا الشغف".

وكانت الأرجنتين خرجت من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، بخسارتها أمام فرنسا 3-4 التي توجت لاحقًا بطلة للعالم.

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