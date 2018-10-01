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سيدة ترفع دعوى على زوجها بسبب 100 جنيه

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

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تقدمت زوجة بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بزنانيرى لحبس زوجها بسبب رفضه تنفيذ حكم دفع 100 جنيه علاج شهري لابنته.

وذكرت السيدة في دعواها أنها تمر بأزمة مالية وتتكفل بتربية أطفالها الثلاث بعد طلاقها منذ ما يزيد على 4 سنوات شقيقها متعسر الحال، بسبب تعنت زوجها ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية التى ألزمته بأداء 11 ألف جنيه.

وأضافت: "استولى على منقولاتى ومصوغاتى الذهبية واستغل وفاة والدى وإعاقة شقيقى التى تمنعه من الحركة وقام بالتعدى على بالضرب وأحدث بى عدة إصابات وكاد أن يذبحنى لولا إنقاذي من الجيران".

وأوضحت أن زوجها رفض الإنفاق على أطفاله على الرغم من كونه ميسور الحال وجعلنى أمكث فى المحاكم يوميًا بالساعات بمفردى أحارب بحثًا عن حل للأزمات المادية الديون التى أصبحت تغرقنى دون أن أستطيع توفير حتى المال الذى أدفعه للمحامى.

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