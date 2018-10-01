» للسيدات.. تعرفى على طريقة قلي البطاطا بشكل صحى

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تختلف طريقة قلي البطاطا، من شخص لآخر، إلا أن موقع "ديليش" المختص بالطبخ كشف عن أن معظم الطرق التي نعتمدها منذ سنوات كانت خاطئة.

وتحتوي البطاطا على الكثير من النشويات والكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم للمحافظة على وزنه ولياقته.

وقدّم موقع "ديليش" بعض النصائح والتقنيات للحصول على بطاطا مقلية مثالية منبها إلى الأخطاء الشائعة في هذه الوجبة الشهيرة في كل أنحاء العالم بما في ذلك المنطقة العربية.

1- ينصح بعدم غمس البطاطا في الماء قبل بداية القلي لفترة طويلة جدا، ورغم أن ذلك يعطي البطاطا شكلها المقرمش، إلا أن تركها لفترة طويلة في الماء يفقدها قيمتها الغذائية.

2- اقترح الموقع اختيار حبات البطاطا الذهبية والمسطحة قليلا وبيضاوية الشكل ورقيقة الجلد، لأن تلك البنية في حبة البطاطا تعطي طعما أفضل.

3- في مدرسة تعلم الطبح، يتعلم الطباخ أن قلي البطاطا مرة واحدة فقط كاف، عكس ما يقوم به جل الناس، وهو قليها مرتين، تكون درجة الحرارة في الأولى أقل من الثانية.

وينصح خبراء في الطبخ، بتغميس قطع البطاطا بالزيت المعتدل قبل وضعها في الزيت الساخن، لأن وضعها مباشرة يؤدي إلى عملية تبخر بسبب ملامسة حبات الماء للزيت ويؤدي إلى بطاطا مقلية قاسية.


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